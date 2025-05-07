Kayseri'de Asayiş Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 975 kişinin GBT sorgulandı. Uygulamada 4 aranan şahıs yakalandı, 8 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı ve 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki alışveriş merkezleri ile civarlarında bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Uygulamada, aranan 4 şüpheli yakalandı, 8 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel