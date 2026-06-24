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Kayseri'de bıçaklı kavgada arkadaşını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

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Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada arkadaşını bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanması sürdü.

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada arkadaşını bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanması sürdü.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.T. (52), maktul Ali Kemal Kalkan'ın eşi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasında Ş.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda çıkan tartışmada arkadaşı Ş.T. tarafından bıçaklanan Ali Kemal Kalkan olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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