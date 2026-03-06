Haberler

Kayseri'de "Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi"nde 2 bin 918 başvuru sahibi şartları sağladı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi'ne 3016 başvuru yapıldı, bunlardan 2918'i şartları sağladı. 750 asil ve 100 yedek hak sahibi kura ile belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-27 Şubat arasında başvuruları alınan projeye, 3 bin 16 müracaat yapılırken, başvurular arasından 2 bin 918 kişi belirlenen şartlardan birini yerine getirdi.

750 üreticiye kişi başı 2'şer adet olmak üzere toplamda 1500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak proje çerçevesinde, başvuru sayısının belirlenen kontenjanın üzerinde olmasından dolayı arıcılık alanında faaliyet gösteren ve bu alanda üretici olmak isteyen 2 bin 918 vatandaş arasından kura ile 750 asil ve 100 yedek hak sahibi belirlenecek.

Projenin kura çekimi, 10 Mart Salı günü saat 10.00'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
