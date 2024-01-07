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Kayseri'de apartmanın sığınak kısmında çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'de bir apartmanın sığınak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, apartmanın sığınak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Atlı Sokak'ta bulunan 4 katlı Serhend Apartmanı'nın sığınak kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler sığınağı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen A.Ş. isimli kişi ise müdahale sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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