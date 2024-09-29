Kayseri'de Antika Fuarı Düzenlendi

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından Antika Fuarı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki pazar yerinde açılan fuara 48 ilden antikacı katıldı.

Fuarda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Fuarı'nda bulunan her bir eşyanın hatırası olduğunu ifade etti.

Pazarın yaklaşık 5 yıl önce tarihi Harman Meydanı'nda açıldığını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Buradaki eserleri gezerken bir büyüğümüzden duyduğumuz hatıratı bir eşyada göreceğiz. Kendisi de tarihi eserlerle bir antika meydandır. Esnafımızın oraya sığmaması üzerine daha geniş ve daha kalabalık bir alanda yapmak gerek oldu. Bundan önce de antika fuarı yapmıştık. Her türlü iniş çıkışların olduğu günlerde insanların mutlaka gönül tarafını da zenginleştirecek bir takım etkinliklere ihtiyaç var."

Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği Başkanı Şuayip Can ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı ve koleksiyoner Kemal Nakipoğlu antika camiasına desteklerinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Öte yandan, Antika Fuarı'nda düzenlenen müzayedede özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini bulurken, Yalçın'da stantlarda sergilenen klasik araçları da inceledi.