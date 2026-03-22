Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

KAYSERİ'de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazada, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Efe, tutuklandı.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Yaren Mercan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrollerinde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaren Mercan, otopsi işlemlerinin ardından dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.

Alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

