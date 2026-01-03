Haberler

Kayseri'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Sami Benli hayatını kaybederken, diğer bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli henüz yakalanamadı.

KAYSERİ'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sami Benli hayatını kaybetti, M.B. yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Sami Benli ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ç., Sami Benli ile yanındaki M.B.'yi silahla yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sami Benli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan M.B. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
