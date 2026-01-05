Haberler

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, akrabaları ve siyasi figurların katıldığı bir törenle toprağa verildi.

Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş'ın cenazesi toprağa verildi.

73 yaşındaki Taş, sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cenaze, yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Taş'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Taş'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
