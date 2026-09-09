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Kayseri'de 6 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de 6 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Gülyeli Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yalnız yaşadığı öğrenilen Deniz Karacabey'den (48) 6 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin dairenin kapısını kırmasıyla eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Karacabey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Karacabey'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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