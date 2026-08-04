Kayseri'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de 5 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon 910 bin lira çalan E.K, S.E, B.B, N.Ş. ile Y.E'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA