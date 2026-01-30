Haberler

"Kayseri 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni" düzenlenecek

Güncelleme:
Kayseri'de yarın gerçekleştirilecek 'Kayseri 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni', Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nden birçok halk ozanını bir araya getirecek. Etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.

Kayseri'de yarın aşıkların katılımıyla şölen düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde "Kayseri 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni" düzenlenecek.

Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon'da saat 19.00'da başlayacak etkinliğe Kayseri'den Aşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, İhsan Karakuş, Dost Cemali, Duran Aydın ve Ozan Avşaroğlu katılacak.

Farklı illerden 8 halk ozanının daha katılacağı şölende Osmaniye'den Aşık Gül Ahmet Yiğit ve Aşık Abdullah Gizlice, Kars'tan Aşık Maksut Feryadi, Gümüşhane'den Aşık Kul Nuri, Erzurum'dan Aşık Temel Turabi ve Aşık Rahim Sağlam, Konya'dan Yağız Ozan ve Adana'dan Aşık Yemliha yer alacak.

Türk Cumhuriyetleri'nden de halk ozanlarının sanatlarını sergileyeceği etkinliğe Azerbaycan'dan Şergiye Zengilanlı, Karakalpakistan'dan Artur Utegenov, Özbekistan'dan Mubarek Palvasheva, Kırgizistan'dan Tumar Nurakova ve Kazakistan'dan Malika Aldamzharova katılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
