Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine ve bir çantaya gizlenmiş halde 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.