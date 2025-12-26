Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Kayseri-Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 4 kilo 702 gram kubar esrar buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine ve bir çantaya gizlenmiş halde 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
500

