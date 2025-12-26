Otomobilin bagajındaki sehpanın içerisine gizlenmiş 4,7 kilo esrar ele geçirildi

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilin bagajındaki sehpanın içerisine gizlenmiş 4,7 kilo esrarla yakalanan H.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde şok yol kontrol uygulamasında bir otomobil durduruldu. Sürücü H.Y. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında sehpa içerisine gizlenmiş 4 kilo 677 gram, çantadaki kavanozda ise 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.