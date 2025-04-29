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Kayseri'de 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Kayseri'de 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Ağaçlandırma Şenliği kapsamında 3 bin karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturdu. Eğitim programına öğrencilerin de katılımı sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Gesi Ağaçlandırma Şenliği" kapsamında 3 bin karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının koordinesinde, Gesi bölgesinde öğrencilerin de katıldığı programda, 30 dönüme 3 bin karaçam ve sedir fidanı dikildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, yeşil bir Kayseri için çalıştıklarını ifade etti.

Programa 203 kişinin katıldığını belirten Duman, "Bu sene Erciyes Yutak Alanı'nda da 180 bin fidan diktik. Yıllık hedefimiz 100 bin ağaç dikmek. Son 6 yılda 750 bin adet ağaç diktik. İlçelerimizdeki ve Kayseri'deki ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eslem Ela Yıldırım ise ağaç dikmenin doğayı ve çevreyi koruyacağını kaydetti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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