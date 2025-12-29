Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 200 fidan dikti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri Kuzey Çevre Yolu batı kavşağı ve Kayseri Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı bölgesi köprü ayaklarının bulunduğu alanlara fidan dikti.

Ekiplerin çalışmasında, batı kavşağı bölgesine 2 bin 350, Buğdaylı bölgesine 850 olmak üzere toplam 3 bin 200 fidan dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli Oğuz Aslan, kenti yeşillendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
