Kayseri'de 22 bin 107 hayvanın aşı masrafını belediye karşılayacak - Haberler

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Kayseri'de 22 bin 107 hayvanın aşı masrafını belediye karşılayacak

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 22 bin 107 hayvanın aşı masrafını belediye karşılayacak

Kayseri'de 22 bin 107 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın aşılama bedelini Hacılar Belediyesi karşılayacak.

HACILAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 22 bin 107 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın aşılama bedelini Hacılar Belediyesi karşılayacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ?Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında, TÜRKVET Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yetiştiricilere, belirlenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan türlerinde, aşılama ve kimliklendirme çalışması yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın protokol imzaladığı ifade edilen açıklamada, protokolle 2022 yılında 295 hayvancılık işletmesinde bulunan 14 bin 600 küçükbaş ile 7 bin 507 büyükbaş hayvan için uygulanacak şap, sığır brucella, LSD, koyun brucella, koyun vebası ve küpeleme bedelinin Hacılar Belediyesi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Hacılar, Kayseri, Tarım, Güncel, Haberler

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