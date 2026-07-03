Kayseri'de bir ev yandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 2 katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir ev yandı.
Argıncık Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün