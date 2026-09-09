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Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.G.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan hükümlünün evinde yapılan aramada, 23 kök kenevir, 695 gram kubar esrar ve 19 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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