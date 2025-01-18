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Kayseri'de 13 Milyon Liralık Su Projesi

Kayseri'de 13 Milyon Liralık Su Projesi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde su iletimini artırmak için 13 milyon liralık yatırım yapılacağını duyurdu. Proje ile birlikte bölgedeki su sıkıntısının giderilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde su iletimini üst düzeye çıkarmak için 13 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca uygun projeleri belirleyerek hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla sağlıklı altyapı için geleceğin planlamasını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KASKİ tarafından yapılan çalışmalarla gelecek nesillere yaşanabilir ortamlar hazırlamak için sadece bugünü değil, yarınları da düşündüklerini ifade etti.

Mevcut altyapıyı güçlendirmek için yeni projelerle hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Felahiye ilçemizde önemli bir imalata başlattık. Artan sıcaklıklar, yağışların az olması, yazları kırsalda artan nüfus gibi belirli ve etkileyici sebepler nedeniyle Alparslan Mahallesi'nde susuzluk meydana gelebilmekteydi. Bu durumun ortadan kaldırılması için ekiplerimizce hemen harekete geçerek Acırlı Mahallesi'nde yapılan fizibilite çalışmasıyla yeni sondaj kuyusu açıldı. Açılan bu sondajdan 13 milyon lira maliyetle Alparslan Mahallesi'ndeki depoya7 bin 670 metrelik içme suyu sondaj hattı çalışması gerçekleştiriliyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak oradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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