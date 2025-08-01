Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düştü

Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düştü
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 12 yaşındaki M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metreden boş sulama kanalına düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu iyi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 3 metreden boş sulama kanalına düşen M.Ç.Ö. (12), yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gözbaşı Parkı yakınındaki sulama kanalında meydana geldi. M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ç.Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeye konularak merdiven ile çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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