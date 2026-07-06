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Kayseri'de 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. (42), polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 10 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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