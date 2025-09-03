Haberler

Kayseri Caddesi'nde Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Kayseri Caddesi'nin ilk etap yenileme çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konforlu yaşam alanları yaratma hedefiyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri'de Hacılar ilçesinin ana ulaşım arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'nde ilk etap olan şehir merkezine gelen yol trafiğe açıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlanırken, şehir merkezinden Hacılar'a geliş istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, caddedeki yenileme çalışmalarının ilk etabını başarıyla tamamlandığını belirtti.

Amaçlarının konforlu ve güvenli yaşam alanları inşa etmek olduğunu kaydeden Özdoğan, "Yaklaşık iki kilometrelik gidiş yönü asfalt serimi, refüj, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanarak trafiğe açıldı. Şimdi aynı titizlikle geliş yönünde çalışmalara başladık. Çalışmalarımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
