Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KayBis'i ulaşımı kolaylaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis, 2023 yılının yeni sezonunda 21 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrenci Yavuz Selim, bisiklet sayesinde gideceği yerlere rahatlıkla ulaştığını belirtti.

Bu hizmeti sevdiğini ifade eden Yakup Kavuklu da "Çok güzel bir hizmet. Böyle bir hizmetin olması bizi sevindiriyor. Çünkü ulaşımda çok büyük kolaylık sağlıyor. Rahatlık oluyor. İlk 15 dakikası ücretsiz. Bu hizmetin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "Sürdürülebilir Gelişme Ödülü" almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu.

Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen "Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi" Kayseri'nin yanı sıra Türkiye'de 10'a yakın şehirde hizmet veriyor.