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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 Bin 200 Ton Sıcak Asfalt Çalışması Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt döktü.

Çalışmalarda, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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