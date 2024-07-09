Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Arasında Afet Çalışmaları İçin Protokol İmzalanacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarının yürütülmesi için protokol imzalanması kararı aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları yürütülmesi kararı alındı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında, afet eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarını içeren gündem maddesi görüşüldü.
Kayseri'de yürütülecek afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy birliği ile karara bağladı.