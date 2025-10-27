Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin eğitimine yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri' düzenledi. İş güvenliği uzmanı Erhan Erensayın, iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin eğitimi ve gelişimi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Birimi tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde iş güvenliği uzmanı Erhan Erensayın, iş sağlığı ve güvenliği konularında belediye personelini bilgilendirdi.

Erensayın, iş kazalarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, faaliyetlerin güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği ve olası bir tehlike durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise seminerin hayırlı ve faydalı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
