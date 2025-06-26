Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 22 Kilometrelik Yeni Yol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 22 Kilometrelik Yeni Yol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan 22 kilometrelik yolda 100 milyon lira maliyetle 40 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların seyahat güvenliği arttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan 22 kilometrelik yolda, 100 milyon lira maliyetle 40 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh grup yollarında asfalt çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, yapılan yolun hayırlı olmasını diledi.

Harmancı, "Burada, Bünyan ilçemizle Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Sultanhanı yakınlarındaki çıkış bölgesi arasındaki 22 kilometrelik güzergahın yatay çizgi çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yol sıcak asfalt şeklinde yapıldı. Halkımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri, sağlıklı bir şekilde yuvalarına ulaşmaları için önemli bir yoldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.