Haberler

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 285 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları ile ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 285 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 4, Bünyan'da 31, Develi'de 34, Felahiye'de 8, Hacılar'da 2, Kocasinan'da 24, Pınarbaşı'da 102, Sarıoğlan'da 18, Sarız'da 11, Tomarza'da 25, Yahyalı'da 16 ve Yeşilhisar'da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 12 ilçede 285 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan, kar yağışı ve özellikle tipi nedeniyle kapanan bazı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı'nda 15, Sarız'da 21 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 43 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde tipinin etkisini arttırması nedeniyle açılan yolların yeniden kapanabildiği, bu nedenle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşandığı bildirildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi