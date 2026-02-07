Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçeleri gibi yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri park, bahçe, mesire alanları, millet bahçesi ve hobi bahçelerinde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, İnönü parkları, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Büyükşehir Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Osman Kavuncu parkları, Zümrüt Parkı, Erciyes Kayak Merkezi, Kurşunlu Parkı ve Selçuklu Hobi Bahçesi'nde bakım onarım çalışmaları yaptı.

İnönü parkları, Selçuklu Mesire Alanı ve Osman Kavuncu parklarında mevcutta bulunan oyun gruplarının bakım onarımlarını gerçekleştiren ekipler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaya kapısına kaynak yapımı, Büyükşehir Parkı'nda asmalık bölgesi ile havuz bölgesinde bakım onarım çalışmaları, Kurşunlu Parkı'nda çit tamirini, Zümrüt Parkı'nda sallanan bank tamiriyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı otopark bölgesinde ise yaya merdivenlerinin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda mevcutta bulunan oturma banklarının bakım onarımlarını da yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL