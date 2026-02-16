Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri millet bahçesinde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürüyüş yolları, koşu ve bisiklet parkurlarıyla yeşil alanlarda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca biyolojik gölette temizlik ve bakım çalışmaları sürdürülürken, çocuk oyun grupları ve spor alanlarında bakım ve onarım faaliyetleri yapılıyor.

Ağaç budama çalışmalarıyla yeşil dokunun korunması sağlanırken, kamelya ve bankların tamiratı da tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Atölye ekipleri tarafından engelli vatandaşlara özel tasarlanan banklar da millet bahçesinin üç farklı noktasına yerleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla millet bahçesi, dört mevsim güvenli, konforlu ve estetik yaşam merkezi olarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
