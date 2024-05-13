Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Sözen'e İstanbul'daki evinde ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ziyarette, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, Sözen'in görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Başkan Büyükkılıç'a ziyarette eşlik etti.