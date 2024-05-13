Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ve Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Sözen'e İstanbul'daki evinde ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ziyarette, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, Sözen'in görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Başkan Büyükkılıç'a ziyarette eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç Mimar Sinan Metin Sözen İstanbul Kayseri Politika Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title