Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
89 yaşında vefat eden Güler Çarman'ın cenazesi, Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden kayınvalidesi Güler Çarman'ın cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 89 yaşındaki Çarman'ın cenazesi, yakınları tarafından Talas ilçesindeki İsmail Yapıcı Camisi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, burada taziyeleri kabul etti.

Çarman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cemil Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Çarman'ın yakınları ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, il protokolü, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
