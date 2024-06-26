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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da Temaslarda Bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Büyükkılıç, kenti ilgilendiren projeler ve kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi ziyaretinde, kenti ilgilendiren projelerle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra kentteki kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmalarla ilgili Bakan Ersoy ile görüşen Büyükkılıç, detseklerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretlere, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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