Kayseri'de Alo 153 İletişim Merkezi, 2025'te 1 milyon 193 bin çağrıya cevap verdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi, 2025 yılında vatandaşlardan gelen 1 milyon 193 bin 60 çağrıya cevap vererek önemli bir hizmet sundu. Merkez, vatandaşların birçok konuda taleplerini hızlı bir şekilde karşılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi, 2025 yılında 1 milyon 193 bin 60 çağrıya cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi, geçen yıl vatandaşlardan gelen 1 milyon 193 bin 60 çağrıyı cevaplandırdı.

Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini hızlı ve etkili bir şekilde anlık olarak alan merkez, vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim ağını güçlendiriyor.

Sosyal Hizmetler, ruhsat, zabıta, kütüphane, spor ve kültür, hobi bahçeleri, cenaze, çevre hizmetleri, otopark, kayıp eşya, otobüs seferleri, kaybis, tramvay ve seyahat kartları gibi birçok konuda vatandaşların başvurularına çözüm sunan Alo 153, 2025'te 63 bin 836 kayıtlı başvuru aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların talep ve önerilerine hızlı şekilde cevap verebilmek adına 7 gün 24 saat iletişim merkezini aktif tuttuklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
