Haberler

KAYSEM'in 15'incisi Bayburt'ta başladı, 227 akademisyen katılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KAYSEM'in 15'incisi Bayburt'ta başladı, 227 akademisyen katılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun (KAYSEM) 15'incisi, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde başladı. 3 gün sürecek sempozyuma 83 üniversite ve kurumdan 227 akademisyen katılıyor.

Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun (KAYSEM) 15'incisi Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kamu yönetiminin çok kıymetli bir alan olduğunu söyledi.

Kamuda 27 yıllık mesleki tecrübesinin olduğunu aktaran Eldivan, yerel kalkınmanın güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi ve yerel potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin ülkenin kalkınma sürecine katkı sağlayacağını belirten Eldivan, akademik bilgi ile saha tecrübesinin bir araya gelmesinin şehirlerin gelişimi açısından önemli olduğunu aktardı.

Eldivan, sempozyumun kamu yönetimi ve yerel kalkınma alanında yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Bilgin de 3 gün sürecek sempozyum boyunca sadece akademik bir toplantı gerçekleştirmeyeceklerine işaret ederek, "Kamumuzun geçmişini, geleceğini ve bugünü de konuşacağız. Bu anlamda idari geleneklerimizi çağın gereksinimleriyle harmanlayacağımız ve ortak akılla kamusal problemlere çözüm üretmeye çalışacağımız istisnai bir platformda bulunuyoruz." dedi.

Ana teması "Yerelden Küresele Kalkınma Politikaları, Politika Yapımı, Uygulama ve Analizi" olarak belirlenen sempozyuma, 83 üniversite ve kurumdan 227 akademisyen katılıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

Selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, 4 kişi de kayıp
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

Düğmeye basıldı! Şimdi hesap zamanı

Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı