Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından biri ağır durumdaki yaralılar, Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.