KAYMEK, YKS Adaylarına Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacak. Danışmanlık hizmetleri 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilecek.
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinden faaliyet gösteren KAYMEK, doğru karar almaları amacıyla öğrencilere YKS tercih sürecinde destek oluyor.
Rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Hunat Hatun Medresesi'nde saat 10.00-19.00 saatleri arasında verilecek.
Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine 0552 957 50 11 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.