Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu Güncel Haberler SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Uysal (49), mesaiden sonra eve gitmeyince Sapanca Kaymakamlığı'ndaki özel kalem birimi odasında ölü bulundu. SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Uysal (49), mesaiden sonra eve gitmeyince Sapanca Kaymakamlığı'ndaki özel kalem birimi odasında ölü bulundu. Olay, dün, Hükümet Konağı binasında meydana geldi. Selahattin Uysal'ın mesai sonrası evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, Sapanca Kaymakamlığı'na gitti. Binadaki güvenlik görevlileri ile ailesi, Uysal'ın çalıştığı özel kalem birimine geçti. Uysal'ın, koltuğunda hareketsiz olduğu görülünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni, belli olacak. Evli, 2 çocuk babası Selahattin Uysal'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de, Tepebaşı Emirceoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hükümet Sapanca Güncel Haberler

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