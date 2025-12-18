Haberler

Bitlis'te "Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı

Vali Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 'aile yılı' kapsamındaki çalışmalar, kamu kaynaklarının korunması ve 2025 eylem planı gibi önemli konular görüşüldü.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında yapılan toplantıda, "aile yılı" kapsamındaki çalışmaların il genelinde uygulanmasına yönelik planlama ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

İdare aleyhine açılan davaların azaltılması ve kamu kaynaklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda, 2025 yılı eylem planı, il genelinde devam eden yatırım projelerinin durumu ve süreç yönetimi, kış şartlarında ulaşım ve trafik güvenliği için alınan tedbirler ve kamu kurumlarında uygulanan tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı.

Kurum amirlerinin görüşlerini paylaştığı toplantıda, gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Vekili İsa Coşar, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
