Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde kaymakamlar, kütüphane haftası dolayısıyla düzenlenen kitap okuma etkinliklerine katılarak, öğrencilere kitap okumanın önemini vurguladılar.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kaymakam Tutar, ilçede yürütülen "Süloğlu Okuyor" Projesi'nin lise düzeyi etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen kitap okuma programına katıldı.

Programa, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle kitap okuyan Tutar, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Tutar, öğrencilere düzenli kitap okumanın bireysel gelişime katkı sunduğunu belirterek, gençlerin daha fazla kitapla buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

-Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliği

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen kitap okuma etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlık himayesinde düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliğinde Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte öğrencilerle Abasıyanık'ın eserlerinden "Açık Hava Oteli"ni okuyan Yılmaz, öğrencilerle yazarın hayatı ve eserleri üzerine sohbet etti.

Yılmaz, öğrencilere derslerinde başarı dileyerek kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Bölge Müdürü Yücegök, Ankara'da toplantıya katıldı

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında düzenlenen "2026 Yılı Takdim Toplantıları"na katıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının değerlendirilmesi, 2026 yılı bütçe durumu ile etüt, planlama, proje, küçük ve büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme oranları ele alındı.

Toplantıda, bölge müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

Bölge Müdürü Faruk Yücegök tarafından gerçekleştirilen sunumda, bölgede yürütülen çalışmalar ile planlanan projelere ilişkin bilgi verildi.

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirilerek, planlamalar ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
