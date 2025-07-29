Kaymakam Vekili Fuat Yurddaş Eskil'e Veda Etti

Kaymakam Vekili Fuat Yurddaş Eskil'e Veda Etti
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Eskil ilçesinde görev yapan Kaymakam Vekili Fuat Yurddaş, görev süresinin sona ermesiyle ilçeye veda etti. Veda programında, halkın desteğinden ve görev süresinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Eskil ilçesinde görev yapan Kaymakam Vekili Fuat Yurddaş, görev süresinin sona ermesiyle ilçeye veda etti.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen veda programında konuşan Yurddaş, görev yaptığı süre boyunca Eskil halkının sevgi ve desteğini hissettiğini söyledi.

Eskil'de görev yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Yurddaş, "Görevim süresince ilçemizi bir adım daha ileriye götürebilmek ve halkımıza sağlanan imkanları artırmak için elimden gelen gayreti göstermiş olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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