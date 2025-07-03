Kaymakam Tuğçe Yılmaz Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçede bulunan Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, çalışanlara başarılar diledi.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.
Kaymakam Yılmaz, Jandarma Komutanlığını, Emniyet Amirliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.
Yılmaz, kurum personellerine görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel