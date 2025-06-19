Kaymakam Seda Ünlü'ye Kırklareli'de Veda Programı Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine atanan Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü için veda programı organize edildi.

Ünlü, Yeşilpınar köyündeki bir tesiste düzenlenen programda, Yağlıdere ilçesindeki görev süresini tamamladığını söyledi.

İlçenin kalkınmasına katkı sağlamak ve kamu hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek için gayretle çalıştığını belirten Ünlü, "Burada görev yapmak benim için büyük bir ayrıcalık oldu. Sizlerin desteği, iş birliği ve samimiyeti sayesinde görev süremi verimli ve anlamlı bir şekilde tamamladım." dedi.

Programa, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.