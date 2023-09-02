Kaymakam Mert Kumcu, Karaisalı'ya veda etti
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına atanan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, ilçeden ayrıldı.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına atanan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, ilçeden ayrıldı.
Kaymakamlık önündeki programa katılan Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.
Kumcu, katılımcılarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel