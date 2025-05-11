Kaymakam Kılıç, Hıdırellez Etkinliklerine Katıldı
Bilecik'te Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katılarak köylerdeki vatandaşlarla bir araya geldi ve Anneler Günü'nü kutladı.
Bilecik'te, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye bağlı köylerdeki Hıdırellez etkinliklerine katıldı.
Soğucakpınar, Kızılöz, Akçapınar ve Orhaniye köylerindeki şenliklere katılan Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.
Kılıç, daha sonra katılımcı kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi.
Etkinliklerde Kılıç'a, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da eşlik etti.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel