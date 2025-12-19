Haberler

Marmaris Kaymakamı Kaya öğrencilerle kitap okudu, mesleğini anlattı

Marmaris Kaymakamı Kaya öğrencilerle kitap okudu, mesleğini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu, kariyerlerine dair bilgiler verdi ve okuma alışkanlığının önemini vurguladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu ve kaymakamlık mesleğine ilişkin bilgiler verdi.

Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen proje kapsamında Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Kaya, öğrencilerle sohbet etti, bir süre birlikte kitap okudu.

Kitap okumanın bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren ve kişisel gelişimine yön veren temel alışkanlıklardan biri olduğunu belirten Kaya, gençlerin düzenli okuma alışkanlığı kazanmasının önemine dikkati çekti.

Okulda düzenlenen Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günü programına da katılan Kaya, kaymakamlık mesleğinin kamu yönetimindeki yeri, görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kariyer yolculuğunun erken yaşlarda yapılan doğru tercihlerle şekillendiğini vurgulayan Kaya, meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Kamu hizmetinde görev almanın fedakarlık, adalet duygusu ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini dile getiren Kaya, öğrencilere azimle çalışmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaya, gençlerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı

Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title