Pazaryeri Kaymakamı Kara'dan polis ve jandarmaya ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yeni yıla görev başında giren polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

İlçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında ziyaret eden Kara, yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında personelden bilgi aldı.

Kara, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yapan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.

Kaymakam Kara, kontrol noktalarında durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayıp çikolata ikramında bulundu.

Daha sonra Kara ve İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, kahvehaneleri ve İlçe Hastanesi ziyaret ederek, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının talep ve dileklerini dinledi.