Kaymakam İmrak, Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri ile ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

İmrak, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Vatandaşlar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İmrak'a teşekkür etti.