Kaymakam İmrak, Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti
Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşların taleplerini ve dileklerini dinlemek için hane ziyaretleri gerçekleştirdi. İmrak, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı ve ziyaretlerden memnun kalan vatandaşlar teşekkür etti.
Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.
Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri ile ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.
İmrak, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.
Vatandaşlar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İmrak'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel