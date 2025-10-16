Kaymakam Furkan Başar, Sason'daki 8 köyde vatandaşlarla buluştu

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, 8 köyde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Başar, Kelhasan, Kilimli, Karameşe, Köprübaşı, Ziyaret, Umurlu, Kavaklı ve Acar köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, planlanan projelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Başar, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Vatandaş buluşmalarının düzenli olarak süreceğini belirten Başar, "Devlet, her zaman halkının yanındadır. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların taleplerini birinci ağızdan dinlemek bizim için çok önemli." dedi.