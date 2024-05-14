Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, Gölköy'de bulunan şehit polis memuru Alaaddin Pergel'in ailesi ile mezarını, ayrıca ilçede bulunan gazilere ziyarette bulundu.

Şehit ailelerinin devlete emanet olduğunu ifade eden Erdoğan,"Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir, başımızın tacıdır." dedi.

Kaymakam Erdoğan'a ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Özkan Şener, İlçe Jandarma Komutanı Burkay Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Davut Şahin ve İlçe Müftüsü Nazım Tophan da eşlik etti.

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